Власти Петербурга рассказали, сколько айтишников нужно городу

В Петербурге ощущается дефицит работников IT-сферы и промышленности. Такое заявление сделал председатель комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко на пресс-конференции ТАСС.

По его словам, в IT-сфере не хватает порядка 15 тысяч человек. В промышленности и обрабатывающих отраслях дефицит достигает около 5 тысяч человек. При этом уже в 2023 году потребность в работниках IT-сферы достигнет 17,4 тысячи человек. По 5 тысяч человек также не будет хватать в строительстве и машиностроении в предстоящем году.

Привлечение специалистов из других регионов в сферу IT при помощи дистанционной занятости способно частично закрыть потребность, добавил Чернейко.

Ранее сообщалось, что чем дальше шагают в развитии технологии, тем больше обществу приходится задумываться о том, как оградить себя от рисков, связанных с ними. В интернете сплошь и рядом небезопасные ссылки, мошенники и многое другое. Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда его данные используются кем-либо без согласия. Рассказываем, что нужно делать.