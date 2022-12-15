Петербуржцам рассказали, когда существенно изменится погода

Атмосферное давление постепенно повышается и уже с завтрашнего дня, 16 декабря, начнется влияние антициклона. Так что пару дней в Санкт-Петербурге будет более прохладная (от -10 до -5 градусов) и сухая погода. Об этом сообщил главный городской синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, ощутимые погодные изменения ждут жителей города в воскресенье. В этот день с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег. При этом к концу дня в городе может даже потеплеть до 0 градусов, рассказывает Колесов. В то же время он добавил, что в городе могут сохраниться перспективы оттепели.

«С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу», — заключил Колесов.

Ранее сообщалось, что 15 декабря в Санкт-Петербурге ночью и в начале дня по прогнозам природных явлений будет наблюдаться порыв ветра до 15 метров в секунду. В то же время на дорогах города ожидается гололёд. В случае с гололёдом рекомендуется передвигаться неспеша, не перебегать проезжую часть.

Если в вашей обуви скользящая подошва, наклеивайте на себя большую часть частиц обычной лейкопластыря – он измеряет скольжение. В случае, если падение уже неизбежно, постарайтесь прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мышцы