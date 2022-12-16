Эксперты назвали, лекарства, которые нужны петербуржцам на работе

Плохое самочувствие, стресс и даже физическая боль – все это можно испытать во время работы. Так больше половины работающих жителей Санкт-Петербурга испытывают потребность в обезболивающих на рабочем месте, следует из данных исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru.

«Чаще всего во время работы у жителей Петербурга возникает потребность в обезболивающих (66%)», – сообщили в пресс-службе компании, добавив, что этот показатель является самым высоким во всей России.

Также работающим жителям Северной столицы нередко становятся нужны успокоительные препараты: их принимает почти каждый третий трудоустроенный петербуржец (28%). Следующая тройка в списке – капли для глаз (20%), препараты от аллергии (20%) и жаропонижающие (17%).

«При этом все необходимое в аптечке на работе, по признанию респондентов, можно найти больше, чем в трети случаев (41%)», а – добавили авторы исследования.

Следует отметить, что еще 3% респондентов сообщили, у них в аптечке на работе лежат просроченные лекарства, а 10% утверждают, что у них аптечки вообще нет.

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