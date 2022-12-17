Трамвайная линия от Купчино до Славянки обойдется дороже 20 млрд рублей

Дополнительные расходы из бюджета Санкт-Петербурга на постройку трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка» превысят 20 миллиардов рублей. Одобренная экспертизой сметная стоимость была опубликована на официальном портале правительства Северной столице.

Конечная цена трамвайной линии оценивается 36 894 269 800 рублей – более, чем на 50% превышает ранее озвученную сумму в 20,4 миллиарда рублей.

В общей сложности проект потребует от городского бюджета 25 миллиарда рублей, остальные деньги вложит частный инвестор. При этом строительство трамвайной линии завершится не ранее 2024 года.

Строительство трамвайной линии началось в августе текущего года. За счет этого рассчитывают повысить транспортную доступность Пушкинского района, в том числе центральной части посёлка Шушары и жилого района Славянка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что законопроект о предоставлении бюджетных субсидий на ремонт дорог к садоводствам Ленинградской области рассмотрят в петербургском парламенте на следующей неделе.