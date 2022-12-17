Срочники Петербурга не попадут в зону СВО

В Санкт-Петербурге по-прежнему идет осенний призыв. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу городского Военного комиссариата Олега Мазурина, срочников не отправят в зону специальной военной операции (СВО).

«90% граждан будут проходить службу в Западном военном округе, а отправлять их в зону специальной военной операции их не будут точно», – заявил он, добавив, что в марте президент Российской Федерации Владимир Путин признал это недопустимым.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», что 1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что призывники, призываемые военкоматами на срочную службу, в зону специальной военной операции отправляться не будут.

Военные комиссары Северной столицы также обратились к своём коллегам с призывом не путать осенний призыв с частичной мобилизацией.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге суд заблокировал 10 telegram-каналов, призывавших военнослужащих к дезертирству.