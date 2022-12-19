Во Фрунзенском районе сгорел Mercedes

Во Фрунзенском районе сгорел Mercedes
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В понедельник, 19 декабря, в 04:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Дунайский проспект , дом 55, корпус 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Когда спасатели выехали к месту происшествия, выяснилось, что в грузовом автомобиле марки «Mercedes-Benz» обгорел кузов. В 05:02 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

Горожанам напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы, сказали в МЧС.

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