Петербуржская 150-метровая шаверма побила мировой рекорд

В Петербурге приготовили шаверму длиной 150 метров. Тем самым повара установили новый мировой рекорд. Приготовлением шавермы-рекордсменки занимались 150 петербуржских поваров. Процессом приготовления руководил шеф-повар Антон Рашб.

Для того чтобы рекорд был зафиксирован, на место были приглашены эксперты из «Книги Рекордов России». В результате эксперты констатировали, что рекорд побит — длина петербуржского лакомства достигла 150 метров.

Приготовление шавермы проходило на площадке фудмолла Vokzal 1853, пишет 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в здании бывшего Варшавского вокзала открылся крупнейший в России фудмолл Vokzal 1853. Здесь разместились порядка 50 точек с итальянской, паназиатской, японской, корейской и средиземноморской кухней. К концу месяца откроется еще 10 точек.

Средний чек в этих заведениях составляют 800-1000 рублей. В целом Vokzal 1853 будет рассчитан на 90 ресторанных концепций. Фудмолл открыл холдинг «Адамант». Он вложил в проект более 2 миллиардов рублей