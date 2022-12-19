Петербуржцы больше других потратят на празднование Нового года

Петербуржцы больше других потратят на празднование Нового года
фото: baltphoto

В этом году россияне потратят на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем по 17 500 рублей на человека без учета подарков — это меньше, чем год назад. Такие данные приводит портал SuperJob.

Так, больше других на празднование Нового года планируют потратить жители Москвы — 21 100 рублей, Петербурга — 19 300 рублей, Красноярска — 18 200 рублей. Напротив, меньше других траты будут у жителей Волгограда (13 500 рублей), Нижнего Новгорода (14 300 рублей) и Перми (15 000 рублей).

Интересно, что планированием бюджета на Новый год занимается только 32% россиян. При этом молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно рассчитывает стоимость праздника и отдыха в первую декаду января.

До Нового года осталось совсем немного времени. Сейчас самое время подумать о том, как и с кем встретить этот замечательный праздник. Наступающий год — год Черного Водяного Кролика. Рассказываем, как не спугнуть символ предстоящего года.

общество


 

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Петербуржцы больше других потратят на празднование Нового года