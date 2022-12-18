Не спугнуть кролика: как отмечать Новый год

До Нового года осталось совсем немного времени. Сейчас самое время подумать о том, как и с кем встретить этот замечательный праздник. Наступающий год — год Черного Водяного Кролика. Рассказываем, как не спугнуть символ предстоящего года.

Где отмечать

Стоит помнить, что кролик — создание, любящее спокойствие и домашнюю обстановку. В этот раз точно стоит отложить шумные вечеринки с друзьями. В самый раз провести этот праздник со своими родными и близкими. Интересно, что кролик не любит посторонних, поэтому к списку гостей подойдите с умом: не зовите незнакомых или малознакомых вам людей.

В этот раз лучше предпочесть компанию родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек.

Как одеться

Кролик Чёрный, поэтому этот цвет точно-точно будет уместен на праздновании в этом году. Да и в целом, чёрный всегда в моде, а бонусом ещё и стройнит. Важно и то, что на фоне чёрной одежды будут очень выигрышно смотреться любые аксессуары. В целом же, Кролик сочтёт за комплимент, если вы используете этот цвет в своём образе. Отметим, что чёрный цвет может присутствовать даже в виде какой-то маленькой детали: вуаль, брошка, браслет — тоже засчитается.

Также Кролик любит всё натуральное: будь то цвет или материал. Что касается цветов, можем предложить вам голубой, синий, бежевый, белый, зелёный.

Важно и то, что Кролик совсем не терпит неряшливости, поэтому подойдите к этому вопросу очень серьёзно. Советуется также купить новый наряд, якобы это к успеху и удачи в предстоящем году.

Особые приметы

Говорят, что статуэтка кролика может принести удачу в ваш дом. Интересно, что, если поставишь фигурку на подоконник, то в доме будет царить семейная идиллия. Если вы обзаведетесь талисманом в виде кролика, то вас ждет успех в бизнесе. Если же вы хотите поднять настроение своим близким и пожелать удачи им, то можете подарить им фигурку кролика, стоящего на задних лапах.