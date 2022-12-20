Блинная монополия закончилась: «Чайная ложка» возвращается в Петербург

В Санкт-Петербурге снова появятся заведения с вывеской «Чайная ложка». Когда-то крайне востребованный бренд возвращается в город на Неве после ухода с рынка.

Права на торговую марку получил основатель и генеральный директор «Чайникофф» Михаил Гусейнов. В его планах открытие почти тридцати заведений под брендом «Чайная ложка». Речь идет не только франшизных, но и собственных точках общепита.

Как сообщает АБН, петербуржцы могут оценить качество обслуживания и еды уже сегодня, 20 декабря. Первая блинная новой сети начала работу в тестовом режиме на Гороховой улице.

Основателями сети заведений «Чайная ложка» являются Борис Крупкин и Михаил Августин. На пике популярности сеть насчитывала 55 заведений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще 15 базировались в других субъектах России. Тем не менее, к 2019 году все блинные были закрыты.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что по данным сервиса «Яндекс.Еда», на доставки в Петербурге вышло на 24% курьеров больше, чем неделей ранее.