Волочкова раскрыла место проведения свадьбы

Некоторое время Анастасия Волочкова избегает скандалов и все свое время тратит на построение личной жизни. Не так давно эпатажная знаменитость приоткрыла завесу тайны и рассказала, где планирует провести свадьбу.

О том, что помолвлена, балерина рассказала в своих социальных сетях. При этом общественности известно лишь имя избранника Анастасии Волочковой: Дмитрий. Только недавно она поделилась планами на свадьбу.

Оказалось, в первый раз она встретила своего жениха в образе Деда Мороза. В связи с этим свадьба запланирована прямо в Лапландии. Можно предположить, что бракосочетание пройдет пышно и ярко, но не обойдется без классических новогодних атрибутов.

Отмечается, что пара отправится в Лапландию не из России, а с Мальдив – там Анастасия Волочкова празднует свой день рождения. А уже 20 января будущие муж с женой отправятся на торжественное мероприятие.

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