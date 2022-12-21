«Глазки» – зеркало икры: как отличить настоящую икру

Один из главных атрибутов новогоднего стола – икра. Для того, чтобы отличить настоящий продукт от имитированного, следует обращать внимание на наличие «глазка» в икринках в виде пузырька под оболочкой, объяснили в пресс-службе Роскачества.

«Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш – небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что иногда «глазок» можно найти и в имитированной икры – такого эффекта производители достигают, используя более темный краситель. Отличить его можно по неправильной и расплывшейся форме.

Также рекомендуется обращать внимание на форму самих икринок. Овальная, сдвоенная форма или деформации могут свидетельствовать об изготовлении без соблюдения технологий, уточняет РИА Новости.

Еще один признак того, что икра является искусственной – неестественный сильно красный или желтый цвет, а также образующаяся на поверхности «пена».

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