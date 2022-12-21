Почти 40% многодетных семей могут лишиться финансовой поддержки в Петербурге

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассматривают законопроект, принятие которого может привести к тому, что с января 2023 года 40% многодетных семей лишатся финансовой поддержки. Чиновники отреагировали на инициативу неоднозначно.

«Многодетные семьи должны получать поддержку государства. Это основа социальной политики […] Закон затронет 52 тысячи семей Петербурга», – подчеркнул депутат петербургского парламента Дмитрий Павлов в своем telegram-канале.

В настоящий момент при подаче соответствующего заявления выплаты может получить любая многодетная семья. После того, как законопроект будет принят, пособия станут доступны только в случае соответствия семьи критериям нуждаемости.

Следует уточнить, что данная норма уже действует во всех субъектах Российской Федерации:

«Их (ежемесячные пособия – прим. ред.) и раньше платили только тем, кто соответствовал критериям нуждаемости, за исключением региональных пособий», – объяснила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, добавив, что попадающая под критерии семья может иметь машину, квартиру, дачный участок и другое имущество.

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