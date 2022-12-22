В шаге от коллапса: главный синоптик Петербурга высказался о гололеде в городе

Вчерашний гололед в Санкт-Петербурге был близок к коллапсу 1981 года по охвату территории и продолжительности действия. Однако все же не достиг его размеров. Об этом написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале, ссылаясь на информацию из архивов.

«Как свидетель мартовского гололеда 1981 года в Ленинграде, вспоминаю что творилось на улицах… Все дороги, тротуары и другие поверхности были покрыты толстым слоем прозрачного льда. Вчера осуществился устойчивый переход к положительным значениям, который и привел к разрушению ледяной корки. В 1981 году такого не отмечалось…», — написал Колесов.

В тексте архивного сообщения, которое привел в пример Колесов, говорится, что в 1981 из-за погодных условий остановился автотранспорт, задерживался железнодорожный транспорт. Также из-за ледяного дождя многократно отключались линии связи и электропередач.

Ранее сообщалось, что прокуратура Калининского района поставила на контроль расследование уголовного дела по факту падения наледи на местную жительницу. Это не первый подобный инцидент и жалобы на работу Смольного по уборке снега и льда продолжают поступать с начала декабря.

Как сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга, 19 декабря петербурженка получила травмы после того, как на нее упала наледь с козырька крыши дома 68 по проспекту Просвещения.