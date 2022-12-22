Петербуржцев призвали не злоупотреблять «Оливье» на Новый год

Если не у каждого, то точно у многих на праздничном столе в новогоднюю есть «Оливье» и «Селедка под шубой». Однако врач-эндокринолог и диетолог Эльмира Ибрагимова предостерегает: в Новый год салатами с майонезом лучше не злоупотреблять.

Как она рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург», заправка этих салатов в виде майонеза очень калорийна, содержит трансжиры, насыщенные жиры, которые доказано сокращают продолжительность жизни, увеличивают риски онкологических заболеваний.

Это было бы не так критично, будь это употребление разовым. Однако новогодняя ночь — это только старт, а дальше продолжительные выходные, отмечает она.

Врач также советует поставить основной прием пищи на 7-8 часов вечера, а вот саму новогоднюю ночь постараться облегчить.