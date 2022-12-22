В Петербурге мужчина попал под суд за попытку зачислить ребенка в школу по фальшивой регистрации

В отношении уроженца города Нерюнгри утвердили обвинительный акт из-за попытки зачислить ребенка в петербуржскую школу по фальшивой регистрации. Об этом сообщает прокуратура города.

Его обвиняют в правонарушении по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). По данным ведомства, мужчина знал, что для зачисления в школу у ребенка должна быть регистрация в определенной территории.

Мужчина хотел зачислить ребенка в гимназию Петроградского района, подал заявление о зачислении, приложив копию заведомо подложного свидетельства о регистрации по месту пребывания.

Теперь уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в среду, 21 декабря, 21-летний мажор на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поясняется, что ДТП произошло около 01:36. Молодой человек в пьяном состоянии проезжал по Кольцевой автомобильной дороги от Ораниембаумского проспекта в сторону г. Кронштадта в Петродворцовом районе. В результате он столкнулся с Opel, а затем с Toyota. Как итог, от полученных травм скончалась водитель Opel.