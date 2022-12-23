В Петербурге коронавирусом заразились еще более тысячи человек за сутки

В Петербурге коронавирусом заразились еще более тысячи человек за сутки
Фото: pxhere

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 22 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1068 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 198 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1110 человек. Умерли от заболевания 16 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 821 035 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возможность забрать детей на ранние каникулы оказалась довольно-таки востребованной. Начиная с 21 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом было предложено отправить школьников на ранние каникулы. Однако из-за того, что не все родители могут проводить время с ребенком дома, школы города продолжают работать в обычном режиме.

Власти решили провести мониторинг и выяснить, насколько много петербуржцев решило воспользоваться возможностью ранних каникул для своих детей.

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