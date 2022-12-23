В Красносельском районе Volvo сбил семилетнего ребенка

В четверг, 22 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП. Водитель автомобиля Volvo сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb

Поясняется, что мужчина ехал от улицы Пионерстроя к проспекту Буденного. На регулируемом пешеходном переходе он сбил ребенка — семилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вместе со своим дедушкой на зеленый сигнал светофора. В результате ребенка пришлось госпитализировать в больницу в состоянии средней тяжести, добавил источник.

По данным правоохранительных органов, только за 2022 год виновник ДТП привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 83 раза. Сейчас принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в среду, 21 декабря, 21-летний мажор на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поясняется, что ДТП произошло около 01:36. Молодой человек в пьяном состоянии проезжал по Кольцевой автомобильной дороги от Ораниембаумского проспекта в сторону г. Кронштадта в Петродворцовом районе. В результате он столкнулся с Opel, а затем с Toyota. Как итог, от полученных травм скончалась водитель Opel.