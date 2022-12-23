В Петербурге задержали офтальмолога, пациенты которого лишились зрения

В Петербурге задержан врач-офтальмог, из-за которого пациенты лишились зрения. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Петербурга.

Поясняется, что зампред СК РФ Александр Клаус и и.о. руководителя ГСУСК по Петербургу Марина Парастаева получили жалобы от граждан на врача одной из частных клиник. Этот врач провел им операции по удалению катаракты глаза, из-за чего они частично или полностью ослепли.

В ведомстве также сообщили, что в прошлом году врач обещал трем петербуржцам при проведении операции установить иностранные линзы. С каждого из них он взял по 10 тысяч рублей.

Сейчас расследуется уголовное дело об оказании пациентам услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 21 декабря, фехтовальщик Дмитрий Круглов был осужден на пять лет за нападение на прохожих. Изначально он планировал забрать мобильные телефоны, а когда владельцы отказались, напал на них.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, осужденный нанес один удар в живот потерпевшему, после чего тот попытался убежать, но упал и получил еще как минимум три ранения в различные части тела.

Второй потерпевший предпринял попытку спасти раненого, но актер ранил и его, после чего забрал мобильные телефоны и убежал. Жизни мужчин спасли медики.