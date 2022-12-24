Правительство выделило на помощь тяжелобольным детям почти 70 млрд рублей

В фонд помощи «Круг добра», оказывающий поддержку детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, направили около 70 миллиардов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Более 69,9 млрд рублей будет направлено на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которым помогает фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента. Деньги поступят в фонд до конца 2022 года», – сообщили на официальном сайте федерального кабмина.

Во время заседания правительства, проходившего в пятницу, 23 декабря, Михаил Мишустин подчеркнул, что за время своего существования, не составляющего и двух лет, «Круг добра» помог почти пяти тысячам детей с очень сложными диагнозами, при которых требуется дорогостоящее лечение.

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