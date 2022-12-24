Полицейские задержали подозреваемых в разбойных нападениях в Петербурге

В понедельник, 19 декабря, и во вторник, 23 декабря, на территории Санкт-Петербурга произошло два вооруженных разбойных нападения – на букмекерскую контору и салон сотовой связи. Суммарный ущерб превысил сумму в 200 тысяч рублей.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вооруженный грабитель, угрожая менеджеру букмекерской конторы предметом похожим на пистолет, похитил из кассы 75 000 рублей после чего с места происшествия скрылся.

В разбое в салоне мобильной связи принимали участие сразу два грабителя. В тот раз ими были похищены 100 тысяч рублей и 20 смартфонов.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска Приморского района установили, что к обоим преступлениям причастны одни и те же лица. Выяснилось, что после нападения на салон связи грабители покинули Санкт-Петербург на автомобиле «Хендай Солярис» и двинулись в сторону Москвы.

Полицейские Тверской области создали искусственную «пробку» на 121 километре трассы. Это позволило оперативникам уголовного розыска блокировать и задержать подозреваемых, оказавшихся гражданами стран ближнего зарубежья.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге конфликт студентов закончился ножевым ранением.