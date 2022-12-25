Семьи участников СВО могут получить новую меру поддержки

В Государственной Думе РФ предложили ввести специальный туристический кешбэк, предназначенный для детей граждан, участвующих в специальной военной операции (СВО).

«Мы на последней встрече с Минфином договорились о том, чтобы они зарезервировали средства на то, чтобы мы могли предусмотреть детский кешбэк, хотя бы пока в рамках одной группы граждан», – рассказал председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в рамках сочинской конференции, посвященной развитию туризма и игорного бизнеса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на его слова, Министерством финансов уже были зарезервированы средства, которые пойдут на реализацию данной инициативы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что льготы по кредитам на закупки приоритетных импортных товаров продлили до октября 2023 года.