Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи на Шлиссельбургском проспекте

Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи на Шлиссельбургском проспекте
фото: baltphoto

В воскресенье, 25 декабря, около 6 утра скорая помощь выехала на сигнал об избиении в район Шлиссельбургского проспекта. Однако это закончилось тем, что избитый петербуржец решил ударить фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

По данным источника, мужчина ударил фельдшера по лицу. В результате медицинская помощь понадобилась обоим: фельдшеру из-за разбитой губы, а петербуржцу из-за закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы на скуле и алкогольной интоксикации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляет источник.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель каршеринга, сбивший насмерть пешехода в Василеостровском районе, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло ночью 24 декабря на пересечении Морской набережной и улицы Мичманской. Водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил жителя 1983 года рождения,

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