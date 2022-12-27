Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники

Жителям Санкт-Петербурга сообщили, как будут работать многофункциональные центры (МФЦ) в период новогодних праздников. Так, в период с 1 по 8 января включительно не будут работать МФЦ, Центры оказания услуг для бизнеса, мобильные офисы госуслуг, Центр телефонного обслуживания, линия предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также стало известно, что 31 декабря не будут работать Центры оказания услуг для бизнеса, сектор 5 МФЦ Калининского района, сектор 5 МФЦ Приморского района и мобильные офисы госуслуг. В остальные же МФЦ можно будет прийти по записи с 13:00.

Начиная с 9 января все структуры ведомства будут работать в штатном режиме.

В новогодние праздники изменится график почтовых отделений в России. Об этом сообщает пресс-служба АО «Почта России».

Так, непосредственно 31 декабря по всей стране отделения почты России будут работать на час меньше. Исключением станут круглосуточные отделения Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут принимать клиентов до 21:00. В то же время уточняется, что все круглосуточные отделения возобновят деятельность уже с 10:00 1 января.

Все остальные отделения почты не будут работать 1,2 и 7 января. Уточняется, что в эти дни почтальоны также не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии будут доставлены в необходимый срок, говорят в ведомстве.

Также сообщается, что 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга представил информацию о том, как будет организована медицинская помощь во время новогодних праздников. Информацию в своих социальных сетях опубликовал глава ведомства Дмитрий Лисовец.