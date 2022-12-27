В России проведено более 324 миллионов тестов на ковид

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 324,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 57 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 17 человек.
В ведомстве отмечают, что ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной, говорят в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости также снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей.
Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 26 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 851 случай заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 188 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1164 человека. Умерли от заболевания 15 человек.
С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 824 738 случаев заражения коронавирусной инфекцией.