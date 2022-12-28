Пермский стрелок Бекмансуров получил пожизненное

Тимура Бекмансурова, ответственного за стрельбу в Пермском университете, приговорили к пожизненному заключению. 20 сентября вооруженный стрелок пришел в образовательное учреждение и устроил стрельбу.

Из-за действий осужденного шесть человек погибли, 20 были ранены и еще 37 получили различные травмы. Сам Тимур Бекмансуров также пострадал: врачи были вынуждены ампутировать ему ногу после того, как в нее выстрелил младший лейтенант ДПС Константин Калинин, участвовавший в задержании.

«Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы», – цитирует приговор, оглашенный судьей Сергеем Коробейниковым, РИА Новости.

Стрелка признали виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества. До этого он полностью признал свою вину, но просил не назначать максимальное наказание, в том числе из-за приобретенной инвалидности.

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