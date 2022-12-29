В Петербурге мужчина, до смерти избивший знакомую, получил срок

Жителя Санкт-Петербурга Евгения Логинова приговорили к 12 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных травм знакомой, которые привели к ее гибели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, в период с 28 по 31 декабря 2021 года осужденный, находясь пьяным в одной из квартир 20-го дома по Петровскому проспекту, напал на знакомую из-за внезапно возникших личных неприязненных отношении. Потерпевшая получила как минимум один неустановленным предметом по лицу.

«Своими преступными действиями Логинов (осужденный – прим. ред.) причинил потерпевшей телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых 6 января 2021 года она скончалась в медицинском учреждении», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы. Это время он проведет колонии особого режима.

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