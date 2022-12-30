С 9 января петербуржцев ждет переход на единую квитанцию ЖКХ

Как рассказали в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», с 9 января 2023 года петербуржцев ждет переход на единую квитанцию ЖКХ. В ведомстве пояснили, что переход будет проходить в поэтапном формате — по районам. График перехода будет известен позже.

Предполагается, что график составят уже в первом квартале следующего года. Это необходимо для минимизации технических ошибок. В январе петербуржцы получат квитанции в прежнем формате — белую и розовую. Поясняется, что с 9 января к «Петроэлектросбыту» присоединится АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство».

Что касается сайтов учреждений, то привычные ссылки kvartplata.info и pes.spb.ru, начиная с 09.01.2023 года, будут настроены на автоматическую переадресацию на новый сайт «ЕИРЦ СПб» по адресу eirc.spb.ru.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге произойдет повышение тарифов на технический осмотр автомобилей. Проект соответствующего постановления Смольного был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.