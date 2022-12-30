Россияне высказались, жалеют ли о распаде СССР

Порядка 58% жителей России высказали мнение, что жалеют о распаде СССР. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Еще 20% сказали, что не испытывают сожаление, а 13% заявили о безразличии. В 2005 году сожалеющих было больше — 66%, а безразличных меньше — 6%, то есть эмоциональная оценка распада СССР «остывает», но очень медленно, делают вывод аналитики.

Интересно, что 48% респондентов хотели бы восстановления СССР, а 37% этого не желает. В целом же, 67% считают, что сейчас это невозможно.

Каждый второй россиянин убежден, что в СССР было больше хорошего (51%), и только 5% говорят об обратном, еще 38% полагают, что хорошего и плохого было поровну.