В Петербурге задержали вора автомобильных деталей

В четверг, 29 декабря, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в краже деталей припаркованного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Неизвестный мужчина доставал из автомобиля провода и складывал их в пакет. При задержании также выяснилось, что у мужчины в рюкзаке оказались два радиатора. Правда, документов на этот автомобиль у мужчины не было, говорят в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии приняли решение задержать гражданина и доставить в 14 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга произошел конфликт с поножовщиной. Причина — некорректно припаркованный автомобиль. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Поясняется, что между двумя мужчинами сначала возник словесный конфликт. Его причиной стал припаркованный автомобиль, который якобы мешал проходу. Тогда один мужчина решил наброситься на другого с ножом. В результате пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости. Его в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Виновника же задержали по «горячим следам», на него составлен протокол, уточняет источник. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляет он.