Путин разрешил недружественным странам расплачиваться по долгам за газ в валюте

Президент России Владимир Путин разрешил недружественным странам расчеты в иностранной валюте с недружественными странами при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

При этом уточняется, что оплату следует производить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.

Напомним, что с апреля был установлен порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил нескольких петербуржцев медалями и орденами. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, обладателями медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени стали прокурор Приморского района Петербурга Виктория Дмитренко, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак, глава Петроградского района Владимир Омельницкий, заместитель гендиректора «Совкомфлота» Алексей Остапенко.