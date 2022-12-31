Дмитрий Лисовец выразил надежду, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге пройден

Председатель комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец подвел итоги уходящего года для сферы здравоохранения. Информацией он поделился в своих социальных сетях.

В частности, системе здравоохранения удалось перестроить работу поликлиник с приходом штамма «омикрон». Также учреждениям здравоохранения удалось новый опыт борьбы сразу с множеством инфекционных патогенов: ковидом, гриппом и ОРВИ.

«Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится», — написал Лисовец.

Кроме этого, получилось вернуться к допандемийным масштабам профилактической работы. В этом году наши медработники провели осмотры более трех миллионов горожан. Помимо этого, по сравнению с предыдущим годом на 36% увеличилось финансирование льготного лекарственного обеспечения за счет средств регионального бюджета.