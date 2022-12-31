В Петербурге скончался лидер рэп-проекта Андрей Райкконен

В Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта Андрей Райкконен. Об этом сообщили в социальных сетях его знакомые. Незадолго до этого появилась информация о том, что Райкконен пропал. С 29 декабря музыкант перестал выходить на связь.

Он успел только сообщить своей подруге о том, что ему плохо и после этого перестал отвечать. По предварительным данным, Райкконен умер в своей квартире. Причина смерти на данный момент неизвестна, уточняет 78.ru.

Музыкант был одним из наиболее ярких представителей абстракт-хип-хопа в стране.

Ранее сообщалось, что 29 декабря, на 86-м году жизни скончался известный композитор Эдуард Артемьев. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с его смертью и отметила неоценимый вклад в музыкальное искусство России.

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста Российской Федерации Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране», – рассказала она.

общество


 

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