На жителя Кировского района напали с электрошокером, но он сам задержал нападавшего

Вечером 30 декабря 2022 года в полицию Кировского района поступила информация о неудавшейся попытке разбойного нападения на местного жителя. 52-летний мужчина лично задержал злоумышленника и передал его полицейским.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 17:08 в квартире, расположенной в доме на улице Зины Портновой, 20-летний житель Тывы, пришедший по объявлению о сдаче в наем квартиры, под угрозой электрошокера избил его и пытался похитить имущество.

«Однако хозяин сумел задержать злоумышленника и передал его сотрудникам полиции», – добавили в сообщении, отметив, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Кировская прокуратура взяла под особый контроль расследование ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка.