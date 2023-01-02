Стали известны подробности пожара в Адмиралтейском районе: поджигатель задержан

Полицейские Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в поджоге коммунальной квартиры. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«1 января 2023 года около 20:00 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от женщины о том, что в коммунальной квартире дома 18 по Вознесенскому проспекту пожар», – рассказали в сообщении, добавив, что в ходе расследования места происшествия правоохранители установили причастность 35-летнего работника кондитерской фабрики.

Около 19:55 он совершил поджог входной двери указанной 8-комнатнотной коммунальной квартиры, после чего скрылся. Через час его задержали в доме на набережной реки Мойки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге жильцов коммунальной квартиры в доме-памятнике эвакуировали из-за пожара.