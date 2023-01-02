В Петербурге жильцов коммунальной квартиры в доме-памятнике эвакуировали из-за пожара

В воскресенье, 1 января, в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу поступила информация о пожаре в восьмикомнатной коммунальной квартире, расположенной в доме на Вознесенском проспекте. Жильцов пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно опубликованной информации, сообщение о возгорании по адресу Вознесенский проспект, 18, было получено сотрудниками экстренной службы в 19:54:

«В 8-комнатной коммунальной квартире происходит горение обстановки на площади 30 кв. метров. Из горящей квартиры эвакуированы четыре человека. С нижележащих этажей эвакуированы шесть человек», – уточнили в официальном telegram-канале экстренной службы.

В 20:13 пожар получил дополнительный номер 1-бис. В его ликвидации приняли участие 32 сотрудника МЧС и семь единиц специальной техники. На локализацию и ликвидацию пожара у них ушло больше двух часов: к 22:15 все закончилось. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что стали известны подробности обрушения в фондохранилище Эрмитажа.