В Петербурге по факту гибели людей в пожаре возбудили уголовное дело

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту пожара, произошедшего вечером 1 января 2022 года в одной из квартир дома на Балтийской улице.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, В инциденте погибли два человека, еще четверо – госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, назначаются необходимые экспертизы», – уточнили в сообщении, добавив, что расследование уголовного дела все еще идет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что полицейские Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в поджоге коммунальной квартиры.

погибшие пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В результате ДТП в Петергофе пострадали жена и дочь автомобилиста
В Петербурге 3 января ожидается снегопад
В Петербурге 8 человек пострадало и 1 погиб из-за новогодних пожаров
Для оказания помощи по социальному контракту Петербургу предоставят ...
В Петербурге по факту гибели людей в пожаре возбудили уголовное дело
Старейший ТЦ Петербурга превратят в отель
Стали известны подробности пожара в Адмиралтейском районе: поджигатель задержан
Зимний поезд может стать бесплатным для школьников