В Петербурге по факту гибели людей в пожаре возбудили уголовное дело

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту пожара, произошедшего вечером 1 января 2022 года в одной из квартир дома на Балтийской улице.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, В инциденте погибли два человека, еще четверо – госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, назначаются необходимые экспертизы», – уточнили в сообщении, добавив, что расследование уголовного дела все еще идет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что полицейские Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в поджоге коммунальной квартиры.