В Петербурге 8 человек пострадало и 1 погиб из-за новогодних пожаров

Несмотря на предупреждения, опубликованные пресс-службой МЧС, некоторые жители Санкт-Петербурга пренебрегли правилами безопасности, что привело к печальным последствиям.

«В результате применения пиротехники пострадали восемь человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что из-за неправильного использования пиротехники фейерверки дважды попадали в балконы жилых домов – в Красносельском районе, по адресу Кузнецова 21 и в квартире по улице Понтонной 13/1. Во втором случае возгорания удалось избежать. Также поступала информация о том, что в Пушкинском районе попадание пиротехники в стройматериалы привело к пожару.

«Всего в городе произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек. Пожар произошел 31 декабря на Ленинском проспекте», – добавили в экстренной службе.

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