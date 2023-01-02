Петербургские отцы-одиночки получат бесплатную юрпомощь

Отцы-одиночки получили право на бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам. Соответствующий закон подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

До принятия данного закона получить поддержку при защите своих трудовых прав могли только беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.

«В соответствии с изменениями право на бесплатную юридическую помощь в связи с нарушением прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, получили одинокие отцы», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что бесплатная юридическая помощь полагается отцам, воспитывающим проживающих с ними детей до трех лет, а также опекуны, чьи подопечные еще не достигли указанного возраста.

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