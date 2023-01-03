На Чкаловском проспекте выгорел автомобиль Volvo

В Петербурге на Чкаловском проспекте загорелся автомобиль Volvo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, сигнал о пожаре поступил в МЧС 2 января в 17:18. Возгорание произошло в Петроградском районе. В автомобиле марки «Volvo» выгорел салон. В 17:51 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К месту происшествия выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава.

В этот же день произошли пожары в двух бытовках в Московском районе и в двух — в Пушкинском. В обоих случаях информации о пострадавших не было.