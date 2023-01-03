С коронавирусом слегли 615 жителей Петербурга

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 2 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 507 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 96 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 638 человек. Умерли от заболевания 14 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 829 435 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее также сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении антикоронавирусных огааничений до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончался ветеран ВМФ в возрасте почти 102 лет
Заслуженный врач России назвал лучший момент 2022 года
Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи
В Петербурге дешевеет вторичное жилье
В России растет число госпитализаций из-за коронавируса
Мантуров подтвердил передачу акций Nissan АвтоВАЗу
С коронавирусом слегли 615 жителей Петербурга
Стало известно состояние пострадавших из-за лошади на Дворцовой площади