Стало известно состояние пострадавших из-за лошади на Дворцовой площади

Двоих детей и отца, пострадавших из-за лошади на Дворцовой площади, госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Один из детей получил ушиб правой голени, с подозрением на перелом, второй — ушиб левой голени, с подозрением на перелом. Отец семейства госпитализирован с подозрением на перелом правой стопы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, СУ СК РФ по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту происшествия с участием лошадей, случившегося на Дворцовой площади 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту травмирования людей днём 2 января 2023 года на территории Дворцовой площади в результате наезда на них лошадьми, запряженными в карету», – сообщили в официальном telegtam-канале следственного управления.

В течение дня от жителей Санкт-Петербурга поступала информация о том, что на главной площади города испуганные лошади, запряженные в карету, налетели на толпу людей.