Заслуженный врач России назвал лучший момент 2022 года

Лучший момент года — конец февраля, когда внезапно прекратилась волна заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал заслуженный врач Российской Федерации из Воскресенска Юрий Райхман.
Как он рассказал телеканалу 360, тогда стало гораздо меньше госпитализаций.
«Я больше всего ждал этого! Целых два года!», — сказал он.
Также он поделился, что в 2022 году его очень вдохновляли успехи детей и внуков. Сын стал майором. Внучка — лучшей в своей гимназии. Внук занял первое место по карате в другой стране.