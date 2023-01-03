Заслуженный врач России назвал лучший момент 2022 года

Лучший момент года — конец февраля, когда внезапно прекратилась волна заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал заслуженный врач Российской Федерации из Воскресенска Юрий Райхман.

Как он рассказал телеканалу 360, тогда стало гораздо меньше госпитализаций.

«Я больше всего ждал этого! Целых два года!», — сказал он.

Также он поделился, что в 2022 году его очень вдохновляли успехи детей и внуков. Сын стал майором. Внучка — лучшей в своей гимназии. Внук занял первое место по карате в другой стране.

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