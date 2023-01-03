Петербуржцы рассказали о любимых новогодних традициях

Любимой традицией петербуржцев перед Новым годом остается встреча с друзьями — такой вариант назвали 17% опрошенных. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Еще 3% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и елки. Кроме этого, 5% оказались любителями обмена подарками и праздничного застолья. Порядка 6% сказали, что не прочь загадать желание, а каждый 20-ый опрошенный не представляет Новый год без тазика оливье.

Примерно 2% любят сходить в баню, запустить фейерверк, смотреть новогодние фильмы. По 1% горожан своей любимой новогодней традицией назвали путешествия, встречу праздника в новых местах.

Ранее сообщалось, что Новый год — это огромные застолья, длящиеся не один и даже не два дня подряд. Конечно, поесть вкусно хочется, но все-таки стоит и с этим быть осторожнее. Делимся несколькими рекомендациями.

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