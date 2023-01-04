На Северном проспекте петербуржец прострелил руку соседу

В Петербурге на Северном проспекте случилось ЧП. Житель города выстрелил в руку своему соседу. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По словам источника, между двумя мужчинами произошел конфликт. Тогда один из них начал размахивать ножом. В ответ на это он получил выстрел в руку из травматического пистолета. Огнестрельное ранение пришлось на левое плечо, добавили в медицинском учреждении, куда доставили мужчину.

Он госпитализирован, но находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествие случилось вчера, 3 января. Также уточняется, что мужчина мужчина, размахивающий ножом, имеет условный срок.