Больше половины петербуржцев не верит в рекламу

Большая часть жителей Санкт-Петербурга (67%) не верит в рекламу. Такие выводы можно сделать из данных, полученных экспертами сервиса SuperJob в ходе исследования.

«67% петербуржцев не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (14%)», – уточнили в пресс-службе компании.

При этом отмечается, что среди женщин процент тех, кто верит рекламе со знаменитостями выше, чем среди мужчин. Разница почти двухкратная: 19% против 9% соответственно.

Наиболее популярными рекламными роликами со звездами, которым россияне готовы доверять, оказались видео от МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, а также сервиса Ozon с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной.

Также внимание зрителей привлекли ролики от ВТБ с Николаем Дроздовым и Gloria Jeans c Клавой Кокой, добавили в сообщении от SuperJob.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Государственную Думу России внесли проект закона, запрещающего использование в рекламе алфавитов, не имеющих отношения к кириллице. Документ был размещен в электронной базе законопроектов.