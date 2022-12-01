Российских рекламщиков могут обязать использовать только кириллицу

В Государственную Думу России внесли проект закона, запрещающего использование в рекламе алфавитов, не имеющих отношения к кириллице. Документ был размещен в электронной базе законопроектов.

«Проектом федерального закона… предлагается внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» с целью установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию», – уточнили в пояснительной записке к документу.

В ней также уточняется, что проблема очищение литературного русского языка от заимствований часто обсуждается на различных уровнях власти. Принятие законопроекта, в свою очередь, защитит кириллицу в рекламной среде.

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