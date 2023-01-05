В пожаре на Пулковском шоссе погибли два человека

Два человека погибли при пожаре, произошедшем в производственном здании, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

«В 2-3-х этажном производственном здании размером 12х45 метров происходило горение обстановки на площади 420 квадратных метров», – сообщили в официальном telegram-канале экстренной службы, отметив, что информация о возгорании по адресу Пулковское шоссе, д. 104 поступила в 09:16.

К 11:06 пожар удалось локализовать усилиями 32 сотрудников МЧС при использовании 7 единиц специальной техники. В 15:00 огонь потушили.

«На месте пожара погибли два человека», – добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на набережной канала Грибоедова из-за пожара пострадали два человека. По данным экстренной службы, пожар произошел в 3-комнатной отдельной квартире, в комнате происходило горение обстановки на площади 16 квадратных метров.

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