Меняем модные «луки» на практичную «капусту»: как избежать обморожения

Министерства чрезвычайных ситуаций разных регионов предупреждают об аномально холодной погоде. В ведомствах настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать детей на прогулки. Предположим, что крайняя необходимость все же настала. Рассказываем, как избежать обморожения и переохлаждения и что делать, если избежать все-таки не удалось.

Как избежать

Первое и главное правило: забываем про модные «луки» и вспоминаем про практичную «капусту». В идеале ваше «обмундирование» должно быть многослойным. Например, на футболку можно надеть водолазку, затем свитер, а после уже куртку. Важно: куртка не должна быть обтягивающей. Не игнорируем и шарфы, а также капюшоны. Они могут защитить ваше лицо от ветра, а значит и от холода.

Также не забываем и про варежки — руки тоже надо беречь. Не рекомендуется игнорировать и носки. Если обувь позволяет, то можно надеть и не одну пару носков. Берём обувь на полразмера/размер больше. Тесные ботинки или сапоги – гарант мозолей в тёплое время года, и переохлаждения или обморожения – в холода.

После того, как вы вернулись домой, обязательно переоденьтесь в теплую домашнюю одежду. Согрейте охлаждённые участки дыханием, тёплыми руками или массажем.

Если избежать не удалось

В случае обморожения пострадавшему поменять одежду на теплую и сухую, укутать его подручными средствами (например, одеялом), переместить в более теплое помещение, дать тёплое питье.

Также стоит быть готовым к проведению сердечно-легочной реанимации в объеме давления руками на грудину пострадавшего и вдохов искусственного дыхания.

Отметим, что при продолжающемся переохлаждении сознание утрачивается, пульс замедляется до 30-40 в минуту, а число дыханий до 3-6 раз в минуту.