На набережной Фонтанки иномарка вылетела на лед

В Петербурге в ночь с 6 на 7 января автомобиль на набережной Фонтанки вылетел на лед.

Машина влетела в забор, протаранила его и оказалась на поверхности реки, пишет 78.ru. Спасателям удалось достать иномарку с помощью крана.

Очевидцы происшествия сообщают, что на вид водитель автомобиля был в трезвом состоянии. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта, в котором несовершеннолетний получил травмы. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.