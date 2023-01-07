На набережной Фонтанки иномарка вылетела на лед

В Петербурге в ночь с 6 на 7 января автомобиль на набережной Фонтанки вылетел на лед.
Машина влетела в забор, протаранила его и оказалась на поверхности реки, пишет 78.ru. Спасателям удалось достать иномарку с помощью крана.
Очевидцы происшествия сообщают, что на вид водитель автомобиля был в трезвом состоянии. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта, в котором несовершеннолетний получил травмы. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«5 января 2023 года в полицию поступила телефонограмма из больницы об обращении за медпомощью 13-летнего подростка со следами побоев, проживающего в Кировском районе», – рассказали в сообщении.